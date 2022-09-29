Де ла Ред считает, что Бензема получит «Золотой мяч»

Бывший игрок испанской национальной команды и мадридского «Реала» Рубен де ла Ред не сомневается в том, что капитан «королевского» клуба Карим Бензема получит «Золотой мяч».

«Карим провел потрясающий сезон, выиграв Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу. Бензема заслуживает этого. Об этом говорит и его личная статистика», — приводит слова чемпиона Европы – 2008 издание telecomasia.net.

Напомним, что вручение «Золотого мяча» пройдёт в Париже 17 октября. В минувшем сезоне француз стал автором 44 забитых мячей в 46 играх в рамках всех состязаний.

