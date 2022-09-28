Бензема готов сыграть с «Осасуной»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что готов принять участие в матче 7-го тура Ла Лига против «Осасуны».

Бензема сказал As, что очень рад возвращению, отличное самочувствие, хочется сыграть в воскресенье. Футболист заявил, что у «Реала» две команды, потому что нет никакой разницы между игроками, которые выходят в основном составе и теми, кто выходит со скамейки.

В текущем сезоне 34-летний француз забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в шести матчах во всех турнирах.

Встреча между «Реалом» и «Осасуной» состоится 2 октября в 22:00 по московскому времени.