Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема готов сыграть с «Осасуной»

28 Сентября 2022 • 19:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.30 X 5.40 2 9.50
02.10 22:00

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что готов принять участие в матче 7-го тура Ла Лига против «Осасуны».

Бензема сказал As, что очень рад возвращению, отличное самочувствие, хочется сыграть в воскресенье. Футболист заявил, что у «Реала» две команды, потому что нет никакой разницы между игроками, которые выходят в основном составе и теми, кто выходит со скамейки.

В текущем сезоне 34-летний француз забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в шести матчах во всех турнирах.

Встреча между «Реалом» и «Осасуной» состоится 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
19:32 · Испания. Ла Лига
​Левандовски потренировался, несмотря на выходной
19:12 · Испания. Ла Лига
Бензема готов сыграть с «Осасуной»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Облак попал в сферу интересов «Тоттенхэма»
17:42 · Италия. Серия А
​Делофеу рассказал о работе с Гвардиолой
17:27 · Испания. Ла Лига
Бензема рассказал о важном совете Ди Стефано
16:47 · Испания. Ла Лига
​Президент «ПСЖ» призвал проверить трансферную кампанию «Барселоны»
15:51 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» не стал исключать трансфер Месси следующим летом 2
15:28 · Испания. Ла Лига
Модрич вернулся в расположение «Реала» с травмой
15:19 · Испания. Ла Лига
Де ла Ред высказался о сорвавшемся переходе Мбаппе в «Реал»
15:16 · Италия. Серия А
​Мариано Диас предложил свои услуги грандам Серии А слухи
13:40 · Италия. Серия Б
Рубен де ла Ред рассказал, что помешало Черышеву раскрыться в «Реале»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Рубен де ла Ред — об интересе «Реала» к Захаряну: «Понятия не имею, о чём идёт речь»
12:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подтвердила, что Араухо успешно перенёс операцию
12:14 · Испания. Ла Лига
Бельерин пропустит 3-4 недели
11:42 · Англия. Премьер-лига
Перес не исключает, что в будущем Мбаппе и Холанн будут играть за «Реал» 1
Все новости
Рекомендуем