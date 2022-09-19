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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига оштрафует «Атлетико» за оскорбления болельщиков в адрес Винисиуса

 
19 Сентября 2022 • 13:40 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.25 X 3.25 2 2.30
01.10 19:30

Мадридский «Атлетико» получит штраф от испанской Ла Лиги за расистские оскорбления болельщиков в адрес полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, которые звучали во время вчерашнего дерби на «Вандо Метрополитано».

Напомним, что болельщики выкрикивали: «Винисиус, ты обезьяна»! Также фанаты «матрасников» желали бразильскому полузащитнику «Реала» смерти.

По информации от Marca, «Атлетико» получит денежный штраф от руководства Ла Лиги за действия своих болельщиков. Эта мера будет предпринята ради того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Дерби между «Реалом» и «Атлетико» закончилось выездной победой «сливочных» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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