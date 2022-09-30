Лопетеги: «Атлетико» с таким составом может выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги перед матчем чемпионата Испании против «Атлетико» не поскупился на комплименты для соперника.

«Наша команда взволнована встречей с таким большим соперником, как «Атлетико». С таким составом они могут выиграть Лигу чемпионов.

«Атлетико» может играть по-разному, в три или четыре защитника. Они адаптируют свою тактику к каждому матчу. В их составе выступают техничные и физически развитые игроки», - сказал Лопетеги на пресс-конференции в пятницу.

«Севилья» на текущий момент занимает лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.