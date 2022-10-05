«Атлетико» договорился о выкупе Гризманна

Мадридский «Атлетико» договорился о выкупе французского форварда Антуана Гризманна из «Барселоны».

По информации Mas Atletico, руководство «матрасников» согласовало переход нападающего за 20 миллионов евро. Таким образом, Диего Симеоне больше не требуется выпускать чемпиона мира после 60-й минуты из-за пункта в контракте. При несоблюдении этого условия «Атлетико» был обязан выплатить 40 миллионов за выкуп Гризманна.

В нынешнем сезоне на счету Антуана десять игр в футболке мадридского клуба, в которых он стал автором трёх забитых мячей.

