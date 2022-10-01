«Севилья» выдала свой худший старт в 21-м веке

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги «Севилья» безропотно уступила мадридскому «Атлетико», пропустив два безответных мяча. И теперь на счету команды лишь пять очков, что является ее худшим результатом в 21-м веке после семи туров.

Еще хуже у команды шли дела лишь в сезоне 1996\1997, последнем, в котором в Примере участвовали двадцать две команды. Тогда «Севилья» набрала лишь четыре очка после первых семи туров, и в конце того сезона вылетела в Сегунду вместе с «Эстремадурой», «Эркулесом» и «Логроньесом».

А чемпионом в том году стал мадридский «Реал», который опередил «Барселону» Бобби Робсона на два очка.