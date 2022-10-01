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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» выдала свой худший старт в 21-м веке

01 Октября 2022 • 22:11 Комментировать
Севилья
0:2
Атлетико М
окончен

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги «Севилья» безропотно уступила мадридскому «Атлетико», пропустив два безответных мяча. И теперь на счету команды лишь пять очков, что является ее худшим результатом в 21-м веке после семи туров.

Еще хуже у команды шли дела лишь в сезоне 1996\1997, последнем, в котором в Примере участвовали двадцать две команды. Тогда «Севилья» набрала лишь четыре очка после первых семи туров, и в конце того сезона вылетела в Сегунду вместе с «Эстремадурой», «Эркулесом» и «Логроньесом».

А чемпионом в том году стал мадридский «Реал», который опередил «Барселону» Бобби Робсона на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Севилья
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окончен Хетафе 2:3 Вальядолид 2.40 3.00 3.35
окончен Севилья 0:2 Атлетико М 3.15 3.20 2.55
Идет 67 минута Мальорка 0:1 Барселона 9.50 5.00 1.35
02.10  15:00 Эспаньол ... Валенсия 2.60 3.25 2.90
02.10  17:15 Сельта ... Бетис 2.48 3.30 3.00
02.10  19:30 Жирона ... Реал Сосьедад 3.90 3.40 2.04
02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
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