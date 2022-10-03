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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги может возглавить английский клуб

03 Октября 2022 • 00:43 Комментировать
Вест Хэм
2:0
Вулверхэмптон
окончен

«Вулверхэмптон» рассматривает кандидатуру Хулена Лопетеги на пост главного тренера.

2 октября английский клуб официально объявил об отставке Бруну Лаже после поражения команды от «Вест Хэма» (0:2) в матче Премьер-лиги. Руководство «волков» уже занимается поиском нового рулевого, и в списке кандидатов фигурирует нынешний наставник «Севильи» Хулен Лопетеги. Испанец может лишиться своей нынешней работы в ближайшее время, поскольку андалусийцы крайне неудачно проводят старт сезона.

После семи туров Ла Лиги «Севилья» располагается на 17-м месте в турнирной таблице, набрав всего пять очков и одержав лишь одну победу. В аналогичном положении и «Вулверхэмптон»: шесть набранных очков и 18-е место в АПЛ после восьми туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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