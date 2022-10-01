Коке стал рекордсменом «Атлетико» всех времён

Сегодняшний матч против «Севильи» стал рекордным для полузащитника мадридского «Атлетико» Коке.

30-летний хавбек проводит свою 554-ю игру за «матрасников» во всех турнирах – рекордный показатель за всю историю клуба. Коке превзошёл достижение Аделардо Родригеса, в своё время отыгравшего за столичный коллектив 553 встречи.

Коке является воспитанником «Атлетико». Его дебют в составе первой команды состоялся в далёком 2009 году в матче против «Барселоны» – на тот момент испанцу было 17 лет.

Первый тайм встречи «Севилья» – «Атлетико» завершился с минимальным преимуществом гостей: единственный мяч забил Маркос Льоренте с передачи всё того же Коке.