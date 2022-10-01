Симеоне – о победе над «Севильей»: «Могли выигрывать увереннее»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о победе команды над «Севильей» в матче Ла Лиги (2:0).

«Матрасники» смогли добыть три очка в гостевом поединке с «Севильей» впервые за четыре с половиной года, что отдельно отметил аргентинский специалист.

«Мы не побеждали здесь много лет подряд, несмотря на все свои успехи против других соперников. Сегодня мы показали отличную командную игру. Я очень удовлетворён увиденным, хотя считаю, что мы могли выиграть с более комфортным счётом и снять все вопросы раньше. Мы сделали достаточно для более уверенной победы», – цитирует Mundo Deportivo слова Симеоне.