Гризманн счастлив в «Атлетико» и хотел бы остаться в клубе

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн счастлив в своём нынешнем клубе и не хотел бы покидать «матрасников» по истечению срока аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, «Атлетико» не хочет выкупать Гризманна на постоянной основе за сумму в районе 40 миллионов евро. «Матрасники» просят у «Барселоны» скидку, но каталонский клуб чётко указывает мадридскому клубу ту сумму, которая прописана в соглашении.

В новом сезоне Гризманн отметился двумя голами за «Атлетико» в чемпионате Испании. Это при том, что в большинстве матчей француз выходил на поле с замены.