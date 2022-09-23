Савич возобновил тренировки с «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич возобновил тренировки со своим клубом. Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, футболист сборной Черногории пропустил 6 последних матчей команды Диего Симеоне из-за мышечной травмы. Ожидается, что защитник должен быть доступен на первую игру «матрасников» после международной паузы, которая состоится на выезде против «Севильи».

В этом сезоне Савич провёл всего два матча за «Атлетико» в чемпионате Испании, после чего выбыл из строя из-за травмы. Напомним, черногорец выступает за команду Диего Симеоне с июля 2015 года, когда перебрался из итальянской «Фиорентины».