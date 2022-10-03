По информации Mundo Deportivo, руководство «Севильи» приняло решение уволить наставника клуба Хулена Лопетеги.

Сообщается, что боссы андалусийцев недовольны результатами команды и активно ищут преемника для текущего тренера. Отметим, что претенденты на пост наставника «Севильи» пока что не разглашаются.

Многократные победители Лиги Европы одержали лишь одну победу в семи стартовых турах испанской Ла Лиги. На счету подопечных Лопетеги пять очков, которые обеспечивают только 17-е место в турнирной таблице чемпионата.

