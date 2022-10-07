Луиз о рекорде Коке: «Ты всегда ставишь команду превыше всего»

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Филипе Луиз высказался о рекорде его бывшего партнёра Коке по количеству матчей за «матрасников».

«Кокиньо, мой друг… Я так горжусь тобой. Ты идеально описываешь то, о чем поётся в гимне клуба. Ты всегда ставишь команду превыше всего, для меня большая честь называть тебя своим другом», – заявил экс-игрок сборной Бразилии на специальной церемонии.

Напомним, что на счету Коке 555 проведённых встреч в футболке столичного клуба. Свой дебют за «Атлетико» воспитанник команды совершил в сентябре 2009 года, выйдя на замену во встрече против «Барселоны».

