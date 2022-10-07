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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луиз о рекорде Коке: «Ты всегда ставишь команду превыше всего»

07 Октября 2022 • 19:33 Комментировать
Севилья
0:2
Атлетико М
окончен

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Филипе Луиз высказался о рекорде его бывшего партнёра Коке по количеству матчей за «матрасников».

«Кокиньо, мой друг… Я так горжусь тобой. Ты идеально описываешь то, о чем поётся в гимне клуба. Ты всегда ставишь команду превыше всего, для меня большая честь называть тебя своим другом», – заявил экс-игрок сборной Бразилии на специальной церемонии.

Напомним, что на счету Коке 555 проведённых встреч в футболке столичного клуба. Свой дебют за «Атлетико» воспитанник команды совершил в сентябре 2009 года, выйдя на замену во встрече против «Барселоны».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке
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