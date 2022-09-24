Де Пауль назвал лучшего тренера в мире

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль высказал своё мнение насчёт того, кто является лучшим тренером планеты.

«Лучший тренер в мире? Диего Симеоне», – цитирует полузащитника сборной Аргентины Atletico Universe.

Напомним, де Пауль выступает за мадридский «Атлетико» с 2021 года. В стан «матрасников» полузащитника позвал лично главный тренер Диего Симеоне, который является соотечественником футболиста.

Ранее Родриго выступал в Серии А в составе «Удинезе». Перед переходом в мадридский «Атлетико» хавбек был близок к тому, чтобы оказаться в «Лидсе» под руководством другого аргентинского тренера – Марсело Бьелсы.