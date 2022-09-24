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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Пауль назвал лучшего тренера в мире

 
24 Сентября 2022 • 09:19 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
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01.10 19:30

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль высказал своё мнение насчёт того, кто является лучшим тренером планеты.

«Лучший тренер в мире? Диего Симеоне», – цитирует полузащитника сборной Аргентины Atletico Universe.

Напомним, де Пауль выступает за мадридский «Атлетико» с 2021 года. В стан «матрасников» полузащитника позвал лично главный тренер Диего Симеоне, который является соотечественником футболиста.

Ранее Родриго выступал в Серии А в составе «Удинезе». Перед переходом в мадридский «Атлетико» хавбек был близок к тому, чтобы оказаться в «Лидсе» под руководством другого аргентинского тренера – Марсело Бьелсы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Родриго де Пауль
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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