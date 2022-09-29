Иско: «Хочу помочь сборной Испании на ЧМ-2022»

Атакующий полузащитник «Севильи» Иско прокомментировал возможное возвращение в сборную Испании перед чемпионатом мира.

Экс-игрок «Реала» не выступал за национальную команду с 2019 года, выпав из основного состава «сливочных», но после перехода в «Севилью» вновь обрёл постоянную игровую практику на клубном уровне.

«Я рад успехам сборной Испании, которая смогла выйти в «финал четырёх» Лиги наций. Возможность завоевать ещё один трофей – это здорово, но сейчас всё внимание сосредоточено на чемпионате мира. Да, я хотел бы быть частью этого, но я не одержим этой идеей. В первую очередь мне необходимо продолжать работать и доказывать, что я важен для «Севильи», – заявил в интервью Muchodeporte 30-летний футболист.