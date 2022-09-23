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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сразу три игрока «Атлетико» близки к возвращению в строй

 
23 Сентября 2022 • 13:55 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.00 X 3.20 2 2.45
01.10 19:30

Три футболиста мадридского «Атлетико» близки к тому, чтобы вернуться в строй. По информации от издания Marca, защитник Хосе Хименес и хавбек Тома Лемар должны возобновить тренировки на следующей неделе. Также на финальной стадии восстановления находится левый фуллбек Серхио Регилон, который присоединился к клубу летом на правах аренды с правом выкупа из «Тоттенхэма».

Напомним, что ранее в обойму «Атлетико» вернулся центральный защитник Стефан Савич, который на старте сезона получил мышечную травму и пропустил 4 матча в чемпионате Испании.

В данный момент «Атлетико» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 10 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Хосе Хименес Тома Лемар Серхио Регилон
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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