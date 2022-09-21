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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората: «Грустно, что Винисиусу пришлось слышать все эти вещи»

 
21 Сентября 2022 • 10:03 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
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01.10 19:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората разочарован поведением некоторых болельщиков «матрасников» в матче 6 тура Ла Лиги против «Реала». Напомним, что хавбек «сливочных» Винисиус Жуниор стал жертвой расистских оскорблений, которые исходили из трибун «Ванда Метрополитано».

«Грустно, что Винисиусу пришлось слышать все эти вещи. Очень жаль, что с ним случилось подобное», – цитирует Морату El Larguero.

Напомним, что Винисиус в новом сезоне отметился 4 голами и одной результативной передачей в 6 матчах испанской Ла Лиги. В Лиге чемпионов на счету бразильца один мяч и ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Альваро Мората Винисиус Жуниор
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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