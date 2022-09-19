Ла Лига скоро выпустит объявление, где осудит расистские оскорбления в адрес Винисиуса

Руководство Ла Лиги собирается в ближайшее время выпустить объявление с осуждением расистских оскорблений в адрес полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора, которые звучали во время вчерашнего мадридского дерби «сливочных» против «Атлетико».

По сообщениям от журналиста Аранки Родригеса, руководство Ла Лиги обязательно выскажется насчёт инцидента. Напомним, что фанаты «Атлетико» во время вчерашнего матча кричали: «Винисиус, ты обезьяна!».

«Реал» вчера обыграл «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» со счётом 2:1 благодаря голам Родриго Гоэса и Федерико Вальверде. У «сливочных» 18 очков после 6 туров чемпионата.