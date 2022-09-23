Де Пауль назвал лучшего полузащитника мира

Футболист мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль высказал своё мнение насчёт того, кто является лучшим полузащитником в мире.

«Лучший полузащитник в мире? Модрич», – утвердительно ответил аргентинец в интервью Адри Контрерасу.

Напомним, что Модрич выступает за принципиальных соперников «Атлетико» в лице мадридского «Реала». «Матрасники» недавно уступили «сливочным» в дерби со счётом 1:2 на «Ванда Метрополитано».

Де Пауль в новом сезоне отметился одним голом и ассистом в 6 турах чемпионата Испании. Аргентинец выступает за команду Диего Симеоне с прошлого лета, когда перебрался из «Удинезе».