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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Пауль назвал лучшего полузащитника мира

 
23 Сентября 2022 • 12:27 Комментировать (3)
Севилья
...
Атлетико М
1 3.00 X 3.20 2 2.45
01.10 19:30

Футболист мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль высказал своё мнение насчёт того, кто является лучшим полузащитником в мире.

«Лучший полузащитник в мире? Модрич», – утвердительно ответил аргентинец в интервью Адри Контрерасу.

Напомним, что Модрич выступает за принципиальных соперников «Атлетико» в лице мадридского «Реала». «Матрасники» недавно уступили «сливочным» в дерби со счётом 1:2 на «Ванда Метрополитано».

Де Пауль в новом сезоне отметился одним голом и ассистом в 6 турах чемпионата Испании. Аргентинец выступает за команду Диего Симеоне с прошлого лета, когда перебрался из «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лука Модрич Родриго де Пауль
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
23 Сентября 2022 в 12:38
ай прочитал заголовок и сразу сказав што на сиводня ента - модрич.. прочитал стацью и оказалося наши мнения с матраснегом совпали.. значица так оно и есць.. )))
Горчица+
23 Сентября 2022 в 12:45
А как же супер-пупер-инопланетный златоногий и златобородый пришелец?
ингерман
23 Сентября 2022 в 12:47
ай ентац вапрос ни па адресу.. его цвецной бараде и качигару-кастрюле надыть задать.. А-ха-ха-ха! )))
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