«Севилья» не смогла ничего противопоставить «Атлетико»

Казалось, что «Севилья» начала выбираться из зоны вылета, как злой календарь выкатил на команду Хулена Лопетеги нового топ-соперника. В споре с «Атлетико» андалусийцы много контролировали мяч, но это им ничего не дало. Соперник постоянно бил по воротам и реализовал некоторые моменты. Маркос Льоренте со средней дистанции метко направил мяч в дальний угол ворот. После перерыва Альваро Мората оказался сам перед голкипером и перебросил его. Просто чудом столичная команда не сделала счет разгромным.
2:0, «Атлетико» вышел на пятое место, его соперник всего в очке над красной зоной.
Протокол игры
|29'Льоренте Маркос (0:1)
|57'Мората Альваро (0:2)
Буну Яссин•Кармона Хосе Анхель•Салас Кике46' (Ракитич Иван (46') •Ньянзу Танги67' (Гомес Алехандро (67') •Рекик Карим28' (Теллес Алекс (28') •Гудель Неманья• 81'Дилейни Томас 31'46' (Навас Хесус (46') •Ламела Эрик•Иско Аларкон• 11'Торрес Оливер67' (Эн-Несири Юссеф (67') •Дольберг Каспер
Облак Ян•Молина Науэль87' (Фелиш Жоау (87') • 90'Савич Стефан•Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Витсель Аксель• 39'Льоренте Маркос•Коке Хорхе73' (Корреа Анхель (73') •Ньигес Сауль61' (Карраско Янник (61') •Кунья Матеус73' (Кондогбия Жоффрей (73') •Мората Альваро61' (Гризманн Антуан (61')
01 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Бан пользователя