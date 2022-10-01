Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» не смогла ничего противопоставить «Атлетико»

01 Октября 2022 • 21:26 Комментировать
Севилья
0:2
Атлетико М
окончен

Казалось, что «Севилья» начала выбираться из зоны вылета, как злой календарь выкатил на команду Хулена Лопетеги нового топ-соперника. В споре с «Атлетико» андалусийцы много контролировали мяч, но это им ничего не дало. Соперник постоянно бил по воротам и реализовал некоторые моменты. Маркос Льоренте со средней дистанции метко направил мяч в дальний угол ворот. После перерыва Альваро Мората оказался сам перед голкипером и перебросил его. Просто чудом столичная команда не сделала счет разгромным.

2:0, «Атлетико» вышел на пятое место, его соперник всего в очке над красной зоной.

Протокол игры  
Севилья0:2Атлетико М
  29'Льоренте Маркос (0:1)
  57'Мората Альваро (0:2)
Буну ЯссинКармона Хосе АнхельСалас Кике 46' (Ракитич Иван ( 46') Ньянзу Танги 67' (Гомес Алехандро ( 67') Рекик Карим 28' (Теллес Алекс ( 28') Гудель Неманья  81'Дилейни Томас  31' 46' (Навас Хесус ( 46') Ламела ЭрикИско Аларкон  11'Торрес Оливер 67' (Эн-Несири Юссеф ( 67') Дольберг Каспер
Запасные: Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоСусо ХесусЯнузай АднанХордан ХоанМир Рафа
Облак ЯнМолина Науэль 87' (Фелиш Жоау ( 87'  90') Савич СтефанХименес ХосеМандава РейнилдуВитсель Аксель  39'Льоренте МаркосКоке Хорхе 73' (Корреа Анхель ( 73') Ньигес Сауль 61' (Карраско Янник ( 61') Кунья Матеус 73' (Кондогбия Жоффрей ( 73') Мората Альваро 61' (Гризманн Антуан ( 61')
Запасные: Марко МореноДиас СерджиоМорено АльбертоГрбич ИвоКоррал АдрианГомис Антонио
01 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кадис 0:0 Вильярреал 5.80 4.00 1.60
окончен Хетафе 2:3 Вальядолид 2.40 3.00 3.35
окончен Севилья 0:2 Атлетико М 3.15 3.20 2.55
Идет 1 минута Мальорка 0:0 Барселона 8.00 5.20 1.39
02.10  15:00 Эспаньол ... Валенсия 2.60 3.25 2.90
02.10  17:15 Сельта ... Бетис 2.48 3.30 3.00
02.10  19:30 Жирона ... Реал Сосьедад 3.90 3.40 2.04
02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
21:30 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:26 · Испания. Ла Лига
«Севилья» не смогла ничего противопоставить «Атлетико»
20:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» приблизились к договорённости по Гризманну
20:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на игру с «Мальоркой»
20:30 · Испания. Ла Лига
Коке стал рекордсменом «Атлетико» всех времён
20:27 · Испания. Ла Лига
Маркос Льоренте не забивал за «Атлетико» почти полтора года, или 51 матч
19:20 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» вырвал победу в гостях у «Хетафе»
19:00 · Испания. Ла Лига
«Севилья» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
17:05 · Испания. Ла Лига
«Кадис» не позволил забить «Вильярреалу»
14:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сыграет ли Бензема в предстоящем матче с «Осасуной»
14:27 · Англия. Премьер-лига
​У «Барселоны» есть серьёзный конкурент в борьбе за Невеша
12:55 · Англия. Премьер-лига
Эмери может вернуться в АПЛ
12:32 · Испания. Ла Лига
Иско: «Не одержим идеей попасть в сборную»
12:26 · Испания. Ла Лига
Хави предложил реформировать календарь матчей сборных
12:19 · Испания. Ла Лига
Суарес рассказал о первом впечатлении от Федерико Вальверде
Все новости
Рекомендуем