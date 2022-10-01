«Севилья» не смогла ничего противопоставить «Атлетико»

Казалось, что «Севилья» начала выбираться из зоны вылета, как злой календарь выкатил на команду Хулена Лопетеги нового топ-соперника. В споре с «Атлетико» андалусийцы много контролировали мяч, но это им ничего не дало. Соперник постоянно бил по воротам и реализовал некоторые моменты. Маркос Льоренте со средней дистанции метко направил мяч в дальний угол ворот. После перерыва Альваро Мората оказался сам перед голкипером и перебросил его. Просто чудом столичная команда не сделала счет разгромным.

2:0, «Атлетико» вышел на пятое место, его соперник всего в очке над красной зоной.