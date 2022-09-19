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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пристально следит за ситуацией с контрактом Асенсио

 
19 Сентября 2022 • 15:15 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.25 X 3.25 2 2.30
01.10 19:30

Каталонская «Барселона» следующим летом может подписать футболиста из стана своих главных конкурентов. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» пристально следят за ситуацией с полузащитником «Реала» Марко Асенсио, у которого летом заканчивается контракт.

Напомним, что испанец отказывается продлевать соглашение из-за недостаточного количества игровой практики. Ранее футболиста связывали с переходом в «Милан», но переход не состоялся, хотя главный тренер Карло Анчелотти был не против отпустить Асенсио в последние дни летнего трансферного окна.

Пока неизвестно, привлекает ли самого Асенсио вариант с «Барселоной». Игрока может спугнуть критика со стороны болельщиков «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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