«Барселона» пристально следит за ситуацией с контрактом Асенсио

Каталонская «Барселона» следующим летом может подписать футболиста из стана своих главных конкурентов. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» пристально следят за ситуацией с полузащитником «Реала» Марко Асенсио, у которого летом заканчивается контракт.

Напомним, что испанец отказывается продлевать соглашение из-за недостаточного количества игровой практики. Ранее футболиста связывали с переходом в «Милан», но переход не состоялся, хотя главный тренер Карло Анчелотти был не против отпустить Асенсио в последние дни летнего трансферного окна.

Пока неизвестно, привлекает ли самого Асенсио вариант с «Барселоной». Игрока может спугнуть критика со стороны болельщиков «Реала».