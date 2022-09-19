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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Атлетико» во вчерашнем матче с «Реалом» оскорбляли Винисиуса на расовой почве

 
19 Сентября 2022 • 12:04 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.25 X 3.25 2 2.30
01.10 19:30

Фанаты «Атлетико» во время вчерашнего мадридского дерби с «Реалом» оскорбляли полузащитника «сливочных» Винисиуса Жуниора на расовой почве.

По информации от ABS.es, на «Ванда Метрополитано» вчера звучали такие кричалки: «Винисиус, ты обезьяна!», «Винисиус, умри!», «Винисиус, ты идиот!».

Напомним, что Винисиус ранее пообещал продолжить праздновать голы своим фирменным танцем, несмотря на упрёки о том, что подобный жест является неуважением к соперникам. Вчера полузащитник не отличился голом, но зато его команда минимально выиграла 2:1 благодаря голам Родриго и Федерико Вальверде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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