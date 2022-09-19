Фанаты «Атлетико» во вчерашнем матче с «Реалом» оскорбляли Винисиуса на расовой почве

Фанаты «Атлетико» во время вчерашнего мадридского дерби с «Реалом» оскорбляли полузащитника «сливочных» Винисиуса Жуниора на расовой почве.

По информации от ABS.es, на «Ванда Метрополитано» вчера звучали такие кричалки: «Винисиус, ты обезьяна!», «Винисиус, умри!», «Винисиус, ты идиот!».

Напомним, что Винисиус ранее пообещал продолжить праздновать голы своим фирменным танцем, несмотря на упрёки о том, что подобный жест является неуважением к соперникам. Вчера полузащитник не отличился голом, но зато его команда минимально выиграла 2:1 благодаря голам Родриго и Федерико Вальверде.