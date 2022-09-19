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Чемпионат Испании. Ла Лига

Льоренте: «Мы хотели дать фанатам большего, они поддерживали нас на 10 из 10»

 
19 Сентября 2022 • 13:25 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
1 3.25 X 3.25 2 2.30
01.10 19:30

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте подвёл итоги поражения «матрасников» от «Реала». Напомним, что команда Диего Симеоне уступила дома «сливочным» со счётом 1:2.

«Это не та ситуация, которую мы хотели, но в прошлом году мы оказались в похожем положении – тогда команда отреагировала положительно. Чувствуем разочарование, ведь мы хотели дать фанатам большего, они поддерживали нас на 10 из 10», – цитирует Льоренте официальный сайт «Атлетико».

Напомним, что «Атлетико» в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. После 6 туров команда Диего Симеоне отстаёт от лидирующего «Реала» на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Маркос Льоренте
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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