Льоренте: «Мы хотели дать фанатам большего, они поддерживали нас на 10 из 10»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте подвёл итоги поражения «матрасников» от «Реала». Напомним, что команда Диего Симеоне уступила дома «сливочным» со счётом 1:2.

«Это не та ситуация, которую мы хотели, но в прошлом году мы оказались в похожем положении – тогда команда отреагировала положительно. Чувствуем разочарование, ведь мы хотели дать фанатам большего, они поддерживали нас на 10 из 10», – цитирует Льоренте официальный сайт «Атлетико».

Напомним, что «Атлетико» в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. После 6 туров команда Диего Симеоне отстаёт от лидирующего «Реала» на 10 очков.