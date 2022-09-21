Мората: «Аллегри уговаривал остаться»

Испанский нападающий Альваро Мората очень толково выступал в составе «Ювентуса», он провел два отрезка в этом клубе, и, даже когда он уходил минувшим летом, его пытались оставить в составе. Так, Мората рассказал, что наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри уговаривал его остаться, дабы составить грозный дуэт с Душаном Влаховичем.

- Не уходи, я хочу, чтобы ты играл с Влаховичем, - цитирует слова Мораты об Аллегри радиостанция Cadena Ser.

Но все же Мората предпочел вариант с мадридским «Атлетико», правда, клуб начал сезон не очень-то удачно. Как, впрочем, и туринский «Ювентус».