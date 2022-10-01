Лопетеги призывает сохранять спокойствие

«Спокойствие, только спокойствие» - к этому призывает наставник «Севильи» Хулен Лопетеги после того, как его команда потерпела очередное поражение в матче седьмого тура испанского чемпионата Ла Лиги, ничего не сумев противопоставить «Атлетико».

Для «Севильи» это ознаменовало худший старт сезона в 21-м веке, но Юлен Лопетеги, наставник клуба, призвал болельщиков к спокойствию.

- Нам нужно сохранять спокойствие, хотя ситуация, конечно же, не такая, какую мы хотим. Матч сегодня был достаточно равным и все было бы иначе, не пропусти мы первый гол, - цитирует слова Лопетеги испанское издание Marca.