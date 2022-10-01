Маркос Льоренте не забивал за «Атлетико» почти полтора года, или 51 матч

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» сражается в гостевой игре с «Севильей», и подопечным аргентинского специалиста Диего Симеоне удалось достаточно быстро выйти вперед.

Мяч забил Маркос Льоренте, который не мог отличиться за свой клуб с мая 2021 года, или целых 51 матч, что стало самым длинным подобным отрезком в его карьере. Ему ассистировал Коке, который в этом матче установил рекорд клуба по количеству игр за него.

Следить за событиями матча испанского чемпионата Ла Лиги между «Севильей» и мадридским «Атлетико» можно в формате прямой онлайн-трансляции игры, доступной по ссылке на наш сайт.