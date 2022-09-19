Винисиус лайкнул пост болельщика, адресованный болельщикам «Атлетико»: «Они плакали в Лиссабоне, они плакали в Милане»

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после выездной победы в дерби над «Атлетико» активничал в социальных сетях. Бразилец поставил лайк под постом одного из болельщиков, где было написано: «Они плакали в Лиссабоне, они плакали в Милане! Вперёд, «Реал»!»

Содержание этого поста является отсылкой к финалам Лиги чемпионов 2014 и 2016 года. Напомним, что сперва «Реал» обыграл «Атлетико» в решающем матче в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж», а спустя два года – в Милане на «Сан-Сиро».

Самого Винисиуса болельщики «Атлетико» частенько оскорбляли во время вчерашнего матча на «Ванда Метрополитано». Благодаря победе над «матрасниками» «Реал» укрепил лидерство в Ла Лиге – команда Карло Анчелотти набрала максимум очков в 6 матчах.