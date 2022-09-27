Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании сообщили новые данные по возвращению Бензема

27 Сентября 2022 • 10:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.33 X 5.30 2 9.00
02.10 22:00

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Карим Бензема близок к возвращению в строй. Об этом рапортуют журналисты El Chiringuito TV.

По сведениям источника, 34-летний футболист полностью залечил повреждение и может принять участие в следующем поединке «королевского» клуба, который состоится в воскресенье, 2 октября. Противостоять подопечным Карло Анчелотти будет «Осасуна».

Напомним, что Бензема пропустил три недели из-за травмы, полученной в матче против шотландского «Селтика» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим провел четыре встречи, забил три мяча и сделал голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
10:42 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Анчелотти – действительно один из лучших тренеров планеты»
10:27 · Испания. Ла Лига
В Испании сообщили новые данные по возвращению Бензема
10:22 · Италия. Серия А
Браима Диаса и Асенсио не будет в «Реале» в следующем сезоне
10:06 · Испания. Ла Лига
Хави хочет видеть Бернарду Силву в «Барселоне» летом 2023 года слухи
09:53 · Испания. Ла Лига
Новый контракт Крооса с «Реалом» – почти решённое дело
09:43 · Испания. Ла Лига
Месси: «В прошлом сезоне мы отлично сыграли против «Реала», но вылетели из-за маленьких деталей» 2
09:35 · Испания. Ла Лига
Рейньер: «Реал»? Не важно, в какой команде я добьюсь успеха»
09:28 · Германия. Бундеслига
Рейньер: «Хотел поскорее покинуть «Боруссию» Дортмунд»
09:21 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Реал» должен стать примером для «Баварии»
08:11 · Испания. Ла Лига
Солер объяснил, почему сменил «Валенсию» на «ПСЖ»
02:04 · Испания. Ла Лига
Известный инсайдер прокомментировал интерес «Барселоны» к игроку «Реала»
00:31 · Испания. Ла Лига
Араухо объяснил решение сделать операцию, пожертвовав участием на чемпионате мира
26 Сентября
22:23 · Испания. Ла Лига
Дембеле может покинуть «Барселону» зимой
21:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет Асенсио
21:36 · Испания. Ла Лига
Источник: Депай пропустит матчи с «Интером» и «Реалом»
Все новости
Рекомендуем