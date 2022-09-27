В Испании сообщили новые данные по возвращению Бензема

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Карим Бензема близок к возвращению в строй. Об этом рапортуют журналисты El Chiringuito TV.

По сведениям источника, 34-летний футболист полностью залечил повреждение и может принять участие в следующем поединке «королевского» клуба, который состоится в воскресенье, 2 октября. Противостоять подопечным Карло Анчелотти будет «Осасуна».

Напомним, что Бензема пропустил три недели из-за травмы, полученной в матче против шотландского «Селтика» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим провел четыре встречи, забил три мяча и сделал голевую передачу.