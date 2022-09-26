Камавинга: «В «Ренне» я был популярным, но в «Реале» всё иначе»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга вспомнил о временах, когда выступал в составе «Ренна». Напомним, хавбек покинул французскую команду ради переезда на «Сантьяго Бернабеу» прошлым летом.

«В «Ренне» я был популярным футболистом, но в «Реале» всё иначе. Тем не менее, я не могу сравнивать эти клубы. Это совершенно разные миры. Когда я приезжаю в другие страны, люди всё равно меня не узнают», – заявил Камавинга в интервью GQ Magazine.

В прошлом сезоне Камавинга забил два гола и отдал результативную передачу в чемпионате Испании. В новой кампании хавбек не отметился результативными действиями в 6 матчах Ла Лиги.