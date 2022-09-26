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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга: «В «Ренне» я был популярным, но в «Реале» всё иначе»

26 Сентября 2022 • 14:44 Комментировать
Страсбург
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Ренн
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01.10 18:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга вспомнил о временах, когда выступал в составе «Ренна». Напомним, хавбек покинул французскую команду ради переезда на «Сантьяго Бернабеу» прошлым летом.

«В «Ренне» я был популярным футболистом, но в «Реале» всё иначе. Тем не менее, я не могу сравнивать эти клубы. Это совершенно разные миры. Когда я приезжаю в другие страны, люди всё равно меня не узнают», – заявил Камавинга в интервью GQ Magazine.

В прошлом сезоне Камавинга забил два гола и отдал результативную передачу в чемпионате Испании. В новой кампании хавбек не отметился результативными действиями в 6 матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ренн Эдуардо Камавинга
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