Нападающий мадридского «Реала» Родриго дал понять, что победа команды для него важнее индивидуальных достижений.

Родриго: «Оформить хет-трик и проиграть, или же не забить при том, что «Реал» выиграет? Всё очевидно. Я всегда выберу победу «Реала», – цитирует бразильца 433.

В 4 матчах чемпионата Испании Родриго отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Бразилец выступает за «королевский клуб» с 2019 года, когда перешёл в команду из родного «Сантоса».

Мадридский «Реал» сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти набрала максимум очков в 6 стартовых турах. Отрыв от «Барселоны» составляет два пункта.