Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился планами руководства мадридского «Реала» на позицию центрального нападающего.

По информации одного из самых знаменитых журналистов мирового футбола, «королевский» клуб хочет сохранить капитана команды Карима Бензема. Французской звезде будет предложено продление контракта ещё на один сезон, однако вместе с этим боссы «сливочных» займутся поиском нового нападающего.

В текущем сезоне Бензема провёл семь поединков в рамках всех состязаний, забив четыре гола.

