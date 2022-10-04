Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продлит Бензема, но попробует купить нападающего слухи

04 Октября 2022 • 21:20 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Осасуна
окончен

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился планами руководства мадридского «Реала» на позицию центрального нападающего.

По информации одного из самых знаменитых журналистов мирового футбола, «королевский» клуб хочет сохранить капитана команды Карима Бензема. Французской звезде будет предложено продление контракта ещё на один сезон, однако вместе с этим боссы «сливочных» займутся поиском нового нападающего.

В текущем сезоне Бензема провёл семь поединков в рамках всех состязаний, забив четыре гола.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
21:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит Бензема, но попробует купить нападающего слухи
20:29 · Италия. Серия А
Топ-клубы из Италии и Испании связались с полузащитником «Лиона» Ауа
18:57 · Испания. Ла Лига
​У Месси отреагировали на информацию о возвращении игрока в «Барселону» слухи
17:50 · Испания. Ла Лига
Месси наладил отношения с Лапортой слухи
15:34 · Испания. Ла Лига
​Сампаоли сказал «да» «Севилье»
15:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Азар? Он понимает свою ситуацию, в клубе большая конкуренция»
15:10 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Критика Бензема? Все мы знаем, как устроен мировой футбол»
15:02 · Испания. Ла Лига
Карвахаль — о словах Хави: «Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается»
14:57 · Испания. Ла Лига
​Хави: Ла Лига объективнее Лиги чемпионов
14:38 · Англия. Премьер-лига
Асенсио может перейти в АПЛ
12:01 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Анчелотти иногда одним лишь взглядом может сказать множество вещей»
11:45 · Италия. Серия А
Куадрадо может сменить «Ювентус» на испанский клуб
11:12 · Италия. Серия А
«Барселона» обозначила новую трансферную цель
10:54 · Испания. Ла Лига
Куртуа должен вернуться в строй к «эль класико»
10:12 · Италия. Серия А
«Ты всегда будешь для меня легендой» – Хедира высказался о завершении карьеры Игуаина
Все новости
Рекомендуем