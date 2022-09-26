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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам: «У Чуамени есть всё, хотя он очень молод»

26 Сентября 2022 • 10:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам похвалил полузащитника Орельена Чуамени. Наставник «синих» считает, что хавбек выступает довольно зрело, несмотря на возраст в 22 года.

«У Чуамени есть всё, хотя он очень молод. Его склад мышления позволяет творить ему на поле все эти вещи», – сказал Дешам в интервью французскому журналисту Фредерику Каленжу.

Чуамени перешёл в мадридский «Реал» летом из «Монако». Если учитывать бонусы, сумма трансфера в будущем может составить 100 миллионов евро, благодаря чему француз может стать одним из самых дорогих футболистов в истории «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Дидье Дешам Орельен Чуамени
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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