Дешам: «У Чуамени есть всё, хотя он очень молод»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам похвалил полузащитника Орельена Чуамени. Наставник «синих» считает, что хавбек выступает довольно зрело, несмотря на возраст в 22 года.

«У Чуамени есть всё, хотя он очень молод. Его склад мышления позволяет творить ему на поле все эти вещи», – сказал Дешам в интервью французскому журналисту Фредерику Каленжу.

Чуамени перешёл в мадридский «Реал» летом из «Монако». Если учитывать бонусы, сумма трансфера в будущем может составить 100 миллионов евро, благодаря чему француз может стать одним из самых дорогих футболистов в истории «сливочных».