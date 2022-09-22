Бензема должен восстановиться к матчу «Реала» с «Осасуной»

Стали известны сроки восстановления нападающего «Реала» Карима Бензема, который пропустил последние три матча своей команды из-за мышечной травмы.

По информации от Marca, футболист вернётся в строй к первому матчу «сливочных» после международной паузы, который состоится дома в чемпионате Испании против «Осасуны». Также к этой встрече должен восстановиться полузащитник Лукас Васкес.

Напомним, что мадридский «Реал» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала максимум очков в 6 стартовых турах. На два пункта меньше у каталонской «Барселоны».

Бензема в новом сезоне отметился тремя голами и одним ассистом в Ла Лиге.