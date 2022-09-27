Новый контракт Крооса с «Реалом» – почти решённое дело

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос с большой долей вероятности продлит контракт со своей нынешней командой. Напомним, действующее соглашение немецкого хавбека рассчитано до конца сезона.

По информации от Diario AS, новый контракт Крооса со «сливочными» – почти решённое дело. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы футболист задержался на «Сантьяго Бернабеу» ещё минимум на один сезон.

Напомним, Кроос выступает за мадридский «Реал» с лета 2014 года, когда перешёл из мюнхенской «Баварии». В составе «сливочных» футболист четырежды становился обладателем Лиги чемпионов.