Вальверде – лучший игрок месяца в «Реале»

Мадридский «Реал» объявил, что полузащитник Федерико Вальверде был признан лучшим футболистом сентября в стане «сливочных». Эту награду уругваец получил благодаря большинству голосов от болельщиков.

Напомним, 24-летний Вальверде отметился тремя голами и двумя результативными передачами за «Реал» в сентябре во всех турнирах. Уругваец забивал в ворота таких команд, как мадридский «Атлетико», «Мальорка» и «РБ Лейпциг».

«Реал» к сегодняшнему дню лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков в 6 матчах. На втором месте идёт каталонская «Барселона», у которой на два пункта меньше.