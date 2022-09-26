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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дешам надеется, что Бензема получит «Золотой мяч»

26 Сентября 2022 • 10:21 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.33 X 5.30 2 9.00
02.10 22:00

Наставник французской национальной команды Дидье Дешам оценил шансы звезды сборной и мадридского «Реала» Карима Бензема взять «Золотой мяч».

«Надеюсь, что победителем «Золотого мяча» будет Карим, потому что он заслуживает это за прошлый сезон с мадридским «Реалом». Он выиграл важные титулы с клубом», – заявил известный в прошлом полузащитник в интервью RMC Sport. Дешам не забыл и о помощи Карима в прошлом розыгрыше Лиги наций, который взяли действующие чемпионы мира благодаря мячу Бензема.

Напомним, что в минувшем сезоне французский форвард забил 44 гола в 46 поединках за «королевский» клуб во всех состязаниях. Его десять мячей в плей-офф Лиги чемпионов помогли «Реалу» взять 14-й трофей сильнейшей команды Европы. Также Карим стал лучшим бомбардиром выигранной Ла Лиги.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Дидье Дешам Золотой Мяч
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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Комментарии (1)
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Горчица+
26 Сентября 2022 в 10:33
Златобрадый и златоногий пришелец забьёт пару голов Саудовской Аравии и не видать Бензема ЗМ как своих ушей! Это уже было неоднократно. 👽
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