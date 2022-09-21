Асенсио: «Продлить контракт с «Реалом»? Надеюсь на это»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не исключает, что продлит контракт с командой Карло Анчелотти. Напомним, действующее соглашение испанца истекает по окончанию сезона. Футболиста уже связывают с переходом в «Милан» или «Барселону».

«Продлить контракт с «Реалом»? Не знаю, всё зависит не от меня. Надеюсь, что это произойдёт. Анчелотти – великолепный человек, я восхищаюсь им. У меня нет с ним никаких проблем», – цитирует футболиста El Partidazo de COPE.

Асенсио ранее не стал исключать переход в «Барселону». Каталонский клуб следит за ситуацией с контрактом полузащитника. В случае чего, «сине-гранатовые» могут воспользоваться ситуацией и подписать Марко следующим летом на правах свободного агента.