Анчелотти рассказал, сыграет ли Бензема в предстоящем матче с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Карим Бензема с «Осасуной».

«Бензема очень хорош, он выйдет на поле завтра. Его физическое состояние очень хорошее. На мой взгляд, он в отличной форме. Он будет играть», — передает слова Анчелотти Marca.

Напомним, форвард получил повреждение в игре 5-го тура Ла Лиги против «Мальорки» и пропустил практически месяц.

В текущем сезоне Бензема забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в шести матчах с учетом всех турниров.

Встреча между «Реалом» и «Осасуной» в рамках 7-го тура чемпионата Испании состоится завтра, 2 октября, начало игры запланировано на 22:00 по мск.