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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, сыграет ли Бензема в предстоящем матче с «Осасуной»

01 Октября 2022 • 14:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.33 X 5.30 2 9.00
02.10 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Карим Бензема с «Осасуной».

«Бензема очень хорош, он выйдет на поле завтра. Его физическое состояние очень хорошее. На мой взгляд, он в отличной форме. Он будет играть», — передает слова Анчелотти Marca.

Напомним, форвард получил повреждение в игре 5-го тура Ла Лиги против «Мальорки» и пропустил практически месяц.

В текущем сезоне Бензема забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в шести матчах с учетом всех турниров.

Встреча между «Реалом» и «Осасуной» в рамках 7-го тура чемпионата Испании состоится завтра, 2 октября, начало игры запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Карло Анчелотти Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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