«Реал» готов к расставанию с Кроосом

В мадридском «Реале» понимают, что полузащитник Тони Кроос вполне может уйти по окончании сезона.

Несмотря на слухи, в которых утверждалось о скором продлении контракта с немецким хавбеком, вопрос остаётся нерешённым. Более того, по данным испанских СМИ, прямо сейчас в «Реале» крайне высоко оценивают вероятность ухода опытного игрока уже по окончании текущей кампании.

Тони Кроос выступает за «сливочных» с 2014 года, а его действующий контракт истекает в июне 2023. В общей сложности на счету 32-летнего игрока 25 забитых мячей и 85 голевых передач в 373 матчах за мадридцев во всех соревнованиях.