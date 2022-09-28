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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов к расставанию с Кроосом

28 Сентября 2022 • 23:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

В мадридском «Реале» понимают, что полузащитник Тони Кроос вполне может уйти по окончании сезона.

Несмотря на слухи, в которых утверждалось о скором продлении контракта с немецким хавбеком, вопрос остаётся нерешённым. Более того, по данным испанских СМИ, прямо сейчас в «Реале» крайне высоко оценивают вероятность ухода опытного игрока уже по окончании текущей кампании.

Тони Кроос выступает за «сливочных» с 2014 года, а его действующий контракт истекает в июне 2023. В общей сложности на счету 32-летнего игрока 25 забитых мячей и 85 голевых передач в 373 матчах за мадридцев во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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