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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о том, что Кроос может завершить карьеру следующим летом

07 Октября 2022 • 20:01 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Осасуна
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном завершении карьеры Тони Крооса уже после этого сезона.

«Продление контракта Крооса? Это зависит от него. Если он решит остаться, то мы будем счастливы», — цитирует итальянского специалиста знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. Отметим, что руководство «королевского» клуба готово предложить чемпиону мира новое соглашение ещё на один год. Сам Тони не принял решение о своём будущем после текущего футбольного сезона.

Напомним, что Кроос выступает в составе испанского гранда с 2014 года, взяв в футболке мадридцев четыре трофея Лиги чемпионов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос
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