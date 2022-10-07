Анчелотти высказался о том, что Кроос может завершить карьеру следующим летом

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном завершении карьеры Тони Крооса уже после этого сезона.

«Продление контракта Крооса? Это зависит от него. Если он решит остаться, то мы будем счастливы», — цитирует итальянского специалиста знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. Отметим, что руководство «королевского» клуба готово предложить чемпиону мира новое соглашение ещё на один год. Сам Тони не принял решение о своём будущем после текущего футбольного сезона.

Напомним, что Кроос выступает в составе испанского гранда с 2014 года, взяв в футболке мадридцев четыре трофея Лиги чемпионов.

