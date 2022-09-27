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Чемпионат Испании. Ла Лига

Солари получит работу в структуре «Реала»

27 Сентября 2022 • 14:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари в скором времени вернётся в стан «сливочных». По информации от издания Marca, аргентинец займёт должность в структуре клуба. О какой именно роли идёт речь пока не сообщается.

Напомним, что Солари возглавлял «Реал» в сезоне 2018/19, когда сменил Хулена Лопетеги, который был уволен уже осенью. Аргентинец финишировал с клубом на третьем месте в Ла Лига, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии ⅛ финала от амстердамского «Аякса».

В данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и является действующим чемпионом Испании, а также обладателем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сантьяго Солари
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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