Солари получит работу в структуре «Реала»

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари в скором времени вернётся в стан «сливочных». По информации от издания Marca, аргентинец займёт должность в структуре клуба. О какой именно роли идёт речь пока не сообщается.

Напомним, что Солари возглавлял «Реал» в сезоне 2018/19, когда сменил Хулена Лопетеги, который был уволен уже осенью. Аргентинец финишировал с клубом на третьем месте в Ла Лига, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии ⅛ финала от амстердамского «Аякса».

В данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и является действующим чемпионом Испании, а также обладателем Лиги чемпионов.