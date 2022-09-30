Модрич должен восстановиться к матчу с «Шахтёром»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич должен восстановиться к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра». Об этом сообщает в социальных сетях журналист Мигель Анхель Диас.

Напомним, что Модрич недавно получил травму в расположении сборной Хорватии, из-за которой полузащитник будет вынужден пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Испании против «Осасуны».

Мадридский «Реал» выиграл каждый из 9 своих официальных матчей в новом сезоне. «Королевский клуб» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, а также в своей группе в Лиге чемпионов.