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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич должен восстановиться к матчу с «Шахтёром»

30 Сентября 2022 • 12:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.32 X 5.40 2 9.00
02.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич должен восстановиться к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра». Об этом сообщает в социальных сетях журналист Мигель Анхель Диас.

Напомним, что Модрич недавно получил травму в расположении сборной Хорватии, из-за которой полузащитник будет вынужден пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Испании против «Осасуны».

Мадридский «Реал» выиграл каждый из 9 своих официальных матчей в новом сезоне. «Королевский клуб» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, а также в своей группе в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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