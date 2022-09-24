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Чемпионат Италии. Серия А

Асенсио – одна из главных целей «Ювентуса» на следующее лето

 
24 Сентября 2022 • 11:26 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио следующим летом может оказаться в туринском «Ювентусе». По информации от испанского издания Mundo Deportivo, в 2023 году «старая синьора» планирует подписать хавбека на правах свободного агента.

Напомним, что «Ювентус» – не единственный вариант Асенсио для продолжения карьеры. Футболистом интересовались и другие в топ-клубы, в том числе и команды Серии А, среди которых был «Милан».

В нынешнем сезоне Марко Асенсио провёл всего два матча за мадридский «Реал» в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Марко Асенсио
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