Асенсио – одна из главных целей «Ювентуса» на следующее лето

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио следующим летом может оказаться в туринском «Ювентусе». По информации от испанского издания Mundo Deportivo, в 2023 году «старая синьора» планирует подписать хавбека на правах свободного агента.

Напомним, что «Ювентус» – не единственный вариант Асенсио для продолжения карьеры. Футболистом интересовались и другие в топ-клубы, в том числе и команды Серии А, среди которых был «Милан».

В нынешнем сезоне Марко Асенсио провёл всего два матча за мадридский «Реал» в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.