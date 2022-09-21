Арнаутович: «Михайлович был мне как старший брат»

Нападающий «Болоньи» и лучший бомбардир Серии А Марко Арнаутович прокомментировал увольнение Синиши Михайловича с поста главного тренера «россоблю». Напомним, что место сербского специалиста занял экс-футболист миланского «Интера», «Барселоны» и «ПСЖ» Тьяго Мотта.

«Было грустно, когда Михайловича уволили. «У меня с ним особые отношения. Он был для меня больше, чем тренер. Синиша был мне, как старший брат. Жизнь продолжается. Надеюсь, он добьётся успеха в новой команде», – цитирует Арнаутовича Football Italia.

Марко в этом сезоне забил 6 голов в Серии А, что на сегодняшний день делает его лучшим бомбардиром турнира.