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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Мария: «С первого дня в «Ювентусе» чувствую, что я дома»

01 Октября 2022 • 15:04 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
1 1.50 X 4.20 2 6.40
02.10 21:45

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария прокомментировал фотографию, на которой он находится в бассейне вместе с Алексом Сандро, Пауло Дибалой, Данило, Полем Погба и Артуром Мело.

«Этот кадр был сделан в мой четвёртый или пятый день в «Ювентусе». При этом мне казалось, что я провёл в клубе уже четыре или пять лет. Этот фото показывает, что на самом деле «Ювентус» является большой семьёй. С первого дня здесь я чувствую, что я дома», - слова ди Марии приводит Football Italia со ссылкой на 433.

За «Ювентус» Анхель ди Мария провёл пять матчей. На счету аргентинца один гол и один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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