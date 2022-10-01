​Ди Мария: «С первого дня в «Ювентусе» чувствую, что я дома»

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария прокомментировал фотографию, на которой он находится в бассейне вместе с Алексом Сандро, Пауло Дибалой, Данило, Полем Погба и Артуром Мело.

«Этот кадр был сделан в мой четвёртый или пятый день в «Ювентусе». При этом мне казалось, что я провёл в клубе уже четыре или пять лет. Этот фото показывает, что на самом деле «Ювентус» является большой семьёй. С первого дня здесь я чувствую, что я дома», - слова ди Марии приводит Football Italia со ссылкой на 433.

За «Ювентус» Анхель ди Мария провёл пять матчей. На счету аргентинца один гол и один голевой пас.