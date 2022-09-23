Маркизио объяснил, почему у Конте получилось в «Ювентусе»

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о работе с Антонио Конте.

Журналист Николо Скира передал слова Маркизио о том, что Конте хорошо себя проявил в «Ювентусе», когда он только пришел в клуб, то сразу смог найти подход к футболистам, он сказал, что каждый игрок должен отдавать все силы на поле.

Напомним, 53-летний специалист возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он три раза стал чемпионом Италии и два раза стал обладателем Суперкубка страны.

Сам Маркизио защищал цвета «Ювентуса» в период с 2006 по 2018 год, а последний сезон в своей карьере хавбек провел в «Зените».