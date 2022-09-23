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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио объяснил, почему у Конте получилось в «Ювентусе»

 
23 Сентября 2022 • 21:40 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о работе с Антонио Конте.

Журналист Николо Скира передал слова Маркизио о том, что Конте хорошо себя проявил в «Ювентусе», когда он только пришел в клуб, то сразу смог найти подход к футболистам, он сказал, что каждый игрок должен отдавать все силы на поле.

Напомним, 53-летний специалист возглавлял туринский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он три раза стал чемпионом Италии и два раза стал обладателем Суперкубка страны.

Сам Маркизио защищал цвета «Ювентуса» в период с 2006 по 2018 год, а последний сезон в своей карьере хавбек провел в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Клаудио Маркизио
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