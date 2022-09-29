Бонуччи назвал единственный матч, перед которым не мог уснуть

Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что не испытывает проблем с волнением перед важными играми.

«Насколько помню, я всегда спокойно спал перед матчами. Единственный раз, когда у меня возникли трудности, – финал Евро-2012 против Испании. Это был мой первый финал на крупном турнире. Я переволновался, но, в конце концов, ты становишься лучше благодаря своим ошибкам. С тех пор я не испытываю никаких проблем со сном даже перед финалами», – заявил 35-летний футболист.

На счету Леонардо Бонуччи 118 матчей за сборную Италии и 481 поединок в составе «Ювентуса».