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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи назвал единственный матч, перед которым не мог уснуть

29 Сентября 2022 • 23:44 Комментировать
Ювентус
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Болонья
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02.10 21:45

Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что не испытывает проблем с волнением перед важными играми.

«Насколько помню, я всегда спокойно спал перед матчами. Единственный раз, когда у меня возникли трудности, – финал Евро-2012 против Испании. Это был мой первый финал на крупном турнире. Я переволновался, но, в конце концов, ты становишься лучше благодаря своим ошибкам. С тех пор я не испытываю никаких проблем со сном даже перед финалами», – заявил 35-летний футболист.

На счету Леонардо Бонуччи 118 матчей за сборную Италии и 481 поединок в составе «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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