Буффон: Не у каждого игрока есть ДНК «Ювентуса»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о результатах «Ювентуса» в текущем сезоне Серии А. Напомним, голкипер защищал цвета туринского клуба с 2001 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

Буффон заявил JuventusNews24, что не может ничего сказать о данной ситуации, потому что каждое его слово сразу начинают обсуждать, а ему не нравится это. Даже во времена его выступления за «старую синьору» были неудачные старты, но потом команда поднималась на вершину, это вопрос отдельных игроков, потому что не каждый может обладать ДНК «Ювентуса», добавил голкипер.

В текущем сезоне 44-летний Буффон провел два матча в Серии Б, в которых пропустил четыре мяча.