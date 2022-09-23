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Чемпионат Италии. Серия А

Вице-президент «Ювентуса» Недвед может покинуть клуб

 
23 Сентября 2022 • 21:57 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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02.10 21:45

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед может покинуть свой пост. Об этом сообщает Il Mesaggero. 

Отмечается, что причиной возможного ухода являются внутренние разногласия. Сам Недвед выступает за смену главного тренера команды, но президент «старой синьоры» Андреа Аньелли не поддерживает идею увольнения Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не хочет увольнять тренера, потому что клубу предстоит выплатить денежную компенсацию специалисту в размере 21 миллиона евро.

Туринский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав десять очков после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Массимилиано Аллегри Павел Недвед
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