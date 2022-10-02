«Ювентус» устроил разгром «Болонье»

После трёх неудач подряд в Серии А «Ювентус» играл против «Болоньи» и наконец-то порадовал своих болельщиков результатом. Аутсайдер был побеждён со счетом 3:0. Филип Костич у левого угла штрафной получил мяч и ударом в дальнюю часть ворот положил начало разгрому. После перерыва Уэстон Маккенни здорово навесил на голову Душана Влаховича, а вскоре Аркадиуш Милик плотно пробил под перекладину - 3:0. Леонардо Бонуччи также мог отличиться, но головой направил мяч в штангу.
«Ювентус» с 13 очками вышел на седьмое место, отставание от лидеров - 7 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Костич Филип24'
|(2:0) Влахович Душан59'
|(3:0) Милик Аркадиуш62'
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон•Бонуччи Леонардо•Алекс Сандро•Маккенни Уэстон60' (Паредес Леандро (60') •Локателли Мануэль77' (Де Шильо Маттиа (77') •Рабио Адриен77' (Миретти Фабио (77') •Костич Филип60' (Куадрадо Хуан (60') •Милик Аркадиуш81' (Кин Мойзе (81') •Влахович Душан
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо61' (Камбьясо Андреа (61') •Бонифаци Кевин•Joaquin Sosa• 90'Ликояннис Хараламбос•Схаутен Йерди77' (Эбишер Мишель (77') •Домингес Николас61' (Медель Гари (61') •Орсолини Риккардо•Сориано Роберто77' (Фергюсон Льюис (77') •Сансоне Никола61' (Виньято Эмануэль (61') •Арнаутович Марко
02 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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