«Ювентус» устроил разгром «Болонье»

После трёх неудач подряд в Серии А «Ювентус» играл против «Болоньи» и наконец-то порадовал своих болельщиков результатом. Аутсайдер был побеждён со счетом 3:0. Филип Костич у левого угла штрафной получил мяч и ударом в дальнюю часть ворот положил начало разгрому. После перерыва Уэстон Маккенни здорово навесил на голову Душана Влаховича, а вскоре Аркадиуш Милик плотно пробил под перекладину - 3:0. Леонардо Бонуччи также мог отличиться, но головой направил мяч в штангу.

«Ювентус» с 13 очками вышел на седьмое место, отставание от лидеров - 7 баллов.

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