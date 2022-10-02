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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» устроил разгром «Болонье»

02 Октября 2022 • 23:43 Комментировать
Ювентус
3:0
Болонья
окончен

После трёх неудач подряд в Серии А «Ювентус» играл против «Болоньи» и наконец-то порадовал своих болельщиков результатом. Аутсайдер был побеждён со счетом 3:0. Филип Костич у левого угла штрафной получил мяч и ударом в дальнюю часть ворот положил начало разгрому. После перерыва Уэстон Маккенни здорово навесил на голову Душана Влаховича, а вскоре Аркадиуш Милик плотно пробил под перекладину - 3:0. Леонардо Бонуччи также мог отличиться, но головой направил мяч в штангу.

«Ювентус» с 13 очками вышел на седьмое место, отставание от лидеров - 7 баллов.

Протокол игры  
Ювентус3:0Болонья
(1:0) Костич Филип24'  
(2:0) Влахович Душан59'  
(3:0) Милик Аркадиуш62'  
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонБонуччи ЛеонардоАлекс СандроМаккенни Уэстон 60' (Паредес Леандро ( 60') Локателли Мануэль 77' (Де Шильо Маттиа ( 77') Рабио Адриен 77' (Миретти Фабио ( 77') Костич Филип 60' (Куадрадо Хуан ( 60') Милик Аркадиуш 81' (Кин Мойзе ( 81') Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле Матиас
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 61' (Камбьясо Андреа ( 61') Бонифаци КевинJoaquin Sosa  90'Ликояннис ХараламбосСхаутен Йерди 77' (Эбишер Мишель ( 77') Домингес Николас 61' (Медель Гари ( 61') Орсолини РиккардоСориано Роберто 77' (Фергюсон Льюис ( 77') Сансоне Никола 61' (Виньято Эмануэль ( 61') Арнаутович Марко
Запасные: Сумаоро АдамаБарди ФранческоПош ШтефанБаньолини НиколаКасиус ДенсоЛукуми ДжонМоро НиколаЗиркзее Джошуа
02 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

1:0. Гол Филипа Костича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Филипа Костича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Аркадиуша Милика (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Аркадиуша Милика (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Влахович не реализовал выход один на один (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Влахович не реализовал выход один на один (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Бонуччи попал в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Бонуччи попал в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус
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окончен Сассуоло 5:0 Салернитана 2.05 3.70 3.50
окончен Сампдория 0:3 Монца 0.00 0.00 0.00
окончен Лечче 1:1 Кремонезе 0.00 0.00 0.00
окончен Аталанта 1:0 Фиорентина 2.20 3.40 3.60
окончен Ювентус 3:0 Болонья 1.58 4.05 6.00
03.10  21:45 Верона ... Удинезе 2.75 3.40 2.60
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